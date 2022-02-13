Putin-Biden görüşmesinden sonuç çıkmadı: Çarpıcı Türkiye yorumu

Moskova-Kiev hattında gerilim tırmanırken dün gece ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmeden de sonuç çıkmaması endişe yarattı. Wall Street Journal gazetesi ise Ukrayna'nın Rusya'ya karşı en büyük silahının Türkiye'den geldiğini vurguladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinin ardından Kiev-Moskova hattında gerilen ipler, son dönemde kopma noktasına geldi… Batı ülkelerinin de müdahil olması ve Belarus ve Rusya’nın kısa bir süre önce Ukrayna sınırına yakın noktalarda askeri tatbikata başlaması da gerilimi artırırken, dün gece kritik bir görüşme gerçekleşti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fakat uluslararası kamuoyunun merakla beklediği bu görüşmeden bir netice çıkmadı ve tansiyon iyice gerildi.

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken, ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, Ukrayna’nın Rus ordusuna karşı en büyük silahını ise açıkladı. Gazete, “Ukrayna’nın SİHA’ları Rusya’nın devasa askeri avantajının bir kısmını ortadan kaldırabilir” başlığını kullandı.

Ukrayna’nın Türk İHA ve SİHA’larını bölgedeki Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı kullandığını ve şimdi Rusya’ya karşı daha geniş kapsamlı bir savaş için hazır olduğunun dile getirildiği analizde, Ukrayna ordusunun ilk drone saldırısı ile geçen Ekim ayında Rusya’ya ait bir obüsü imha ettiği de hatırlatıldı.

“FIRSAT SUNUYOR”

Bu gelişme üzerine Rusya’nın Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’ın Kiev’e yeni ve gelişmiş silahlar sağlayarak Moskova’nın güvenliğini tehdit ettiği yönünde şikayetleri olduğunu yazan gazete, “Şimdi, 130 bin asker Ukrayna sınırına konuşlandı ve Washington bir işgal uyarısı yaparken, Bayraktar TB2 olarak da bilinen Türk İHA ve SİHA’ları Ukrayna’ya, Rusya’nın devasa askeri avantajını ortadan kaldırabilecek bir fırsat sunuyor” yorumunu yaptı.

Wall Street Journal, Rusya’nın askeri ve silah bazında büyük bir avantajı olduğunu ve Ukrayna’nın hava savunma sistemlerinin eski olduğunu yazarken, Türkiye’de yabancı parçalarla tamamlanan İHA ve SİHA’ların Azerbaycan tarafından Rusya’nın müttefiki Ermenistan’a karşı da kullanıldığı yazıldı.

Ukrayna parlamentosunun savunma sanayi ve teknik modernleşme alt komitesinin başkanı Igor Kopytin, “Türk İHA ve SİHA’lar bizim kendimizi savunma yeteneğimiz konusunda güven veriyor” dedi.

TB2’lerin güvenilir ve düşük bütçeli olduğuna dikkat çekerken, Kiev’de yaşayan savunma sanayi üzerine uzmanlaşan gazeteci Yuriy Butusov, “Rusya’ya ait hava savunma sistemleri TB2’yi belirli bir mesafeden algılayamıyor. Ukrayna, bu İHA’lardan gelen görüntülerle savaş yönetim sistemine bağlanıyor ve Rusya’nın İHA’ları düşüremeyeceği bir durumda gözlem yapabiliyor” yorumunu yaptı.

Ukrayna’da yaklaşık 20 TB2 olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’ya ziyaretinin de kritik bir öneme sahip olduğu kaydedildi.