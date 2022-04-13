Putin’e yakın oligark servetini dövmeci üzerinden saklıyormuş

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 6'ncı hafta devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen oligarklardan Süleyman Kerimov'un servetini nasıl sakladığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz medya kuruluşu BBC, Putin’e yakın oligarklardan biri olan Süleyman Kerimov’un yaptırımlardan nasıl kurtulmaya çalıştığını gözler önüne serdi.

BBC Türkçe’de de yayınlanan sızdırılan belgelerde Kerimov’un İsviçreli bir dövme sanatçısının Kerimov’la bağlantılı firmalara 300 milyon dolardan fazla para transferi yapan bir şirketin sahibiymiş gibi gösterildiği ortaya çıktı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından yürütülen Pandora Belgeleri Rusya projesinin altında konuyu inceleyen BBC’nin yaptığı araştırmada dikkat çekici detaylar öne çıktı. Belgelerde İsviçreli muhasebeci Alexander Studhalter’ın Kerimov’a ait olan mülklerin sahibi olarak gösterildiği görülürken Kerimov’un İngiltere’de şimdiye kadar satılan en pahalı mülklerden biri de dahil olmak üzere Fransız Rivierası ve Londra’daki mülklerin de gizli sahibi olduğu belirlendi.

DEV ŞİRKETLE DÖVMECİNİN BAĞLANTISI ÇIKTI

Pandora Belgeleri’ne göre Swiru Holding, oligarkla bağlantılı yüz milyonlarca dolarlık para transferinin yapıldığı şirketler ağının merkezinde yer alıyor.

Sızdırılan şirket kayıtlarından birine göre, aslen bir başkasını temsil eden bir hissedar, 300 milyon dolarlık para transferi işleminin parçası olan bir şirketin gerçek sahibiymiş gibi gösteriliyor.

Swiru Holding ile bağlantılı isimlerden Renato Coppo, İsviçre’nin manzaralarıyla ünlü Luzern kentinde bir dövme sanatçısı. “Asya sanatı” hayranı olan Coppo’nun “dövme alanında uzun yıllara dayanan profesyonel deneyimi” var. Stüdyosu, muhasebeci ve iş insanı Alexander Studhalter’in ofisiyle aynı şehirde.

Biri Studhalter tarafından imzalanmış olan 2016 tarihli belgelere göre Coppo, İngiliz Virgin Adaları’nda kayıtlı ancak İsviçre’de Swiru Holding tarafından yönetilen bir şirket olan Fletcher Ventures’ın gerçek sahibiydi.

Dövme sanatçısının şirketi Fletcher Ventures büyük finansal işlemlerde yer aldı. 2013 yılında şirket, LT Trading Ltd. adlı bir firmaya 100 milyon dolar transfer etti.

Bu, ABD merkezli BNY Mellon bankasına uyarı sinyalleri gönderen Fletcher Ventures işlemlerinden biriydi.

Banka bunun üzerine ABD Hazinesi’ne kurumla ilgili şüpheli işlem raporu sundu. Raporda Fletcher Ventures’ın izi İsviçre’ye kadar takip ediliyordu. Ancak Renato Coppo’nun kimliği tespit edilemedi ve banka, paranın tam olarak nereye gittiğini belirleyemedi.

MÜTEVAZI BİR GEÇMİŞİ VARDI

Sovyet dönemi ekonomisti olarak mütevazi bir kökenden gelen Kerimov, Rusya’nın en zengin ve en iyi bağlantıları olan oligarklarından biri oldu.

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra Rus bankalarındaki enerji varlıklarını ve büyük hisseleri satın alarak servetini kazandı. Büyük gaz şirketi Gazprom’a ve en büyük devlet bankası olan Sberbank’a 21 milyar dolar yatırım yaptığı bildirildi.

Kerimov, Şubat ayında Rus tankları Ukrayna’ya doğru ilerlerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanında görünen milyarderlerden biriydi. Rusya’nın hem alt hem de üst meclislerinin bir üyesi olan Kerimov’a, “Rusya Federasyonu hükümetinin bir yetkilisi olduğu için” 2018’den beri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından yaptırım uygulanıyor.

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