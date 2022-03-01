Putin’i kınamayı reddeden ünlü Rus orkestra şefi işten çıkarıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi Batı'nın sert tepkisine yol açarken, Batı'da Rusya yönetimine yakın Ruslara baskı da giderek artıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu kınamayı reddeden ünlü Rus orkestra şefi Valeri Gergiev, Münih Filarmoni Orkestrası'ndaki görevinden alındı.

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, kendisine tanınan süre içinde Rusya'yı kınamayı reddeden Gergiev'in görevine iş sözleşmesinin bitmesine üç yıl kala son verildiğini duyurdu.

Uluslararası üne sahip Gergiev, Rusya lideri Vladimir Putin'e verdiği destek nedeniyle tepkilerin hedefi olmuştu. Avrupa'da birçok sanat kurumu da Gergiev'le çalışmaktan vazgeçmişti.

Gergiev baskılar sonucu İskoçya’daki müzik organizasyonu Edinburgh Uluslararası Festivali'nin onursal başkanlığından istifa ederken, ABD, İtalya ve Almanya'daki birçok konserde de sahne almamasına karar verildi.

Bavyera Devlet Operası ünlü şefin konserlerde yer almayacağını duyururken Putin'e yakın bir diğer isim olan Rus soprano Anna Netrebko'yla anlaşmalar da iptal edildi.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ın ilhakına destek veren Valeri Gergiev, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Güney Osetya ve Suriye'deki tarihi Palmira bölgelerinde de konserler vermişti.

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