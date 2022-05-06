Putin’in 700 milyon dolarlık mega yatı Türkiye’ye kaçıyor iddiası

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci aya girilirken, bir süredir İtalya'da bulunan ve Putin'e ait olduğu iddia edilen Şehrazat isimli süper yatın Avrupa ülkelerinin yaptırımlarından kaçmak için Türkiye'ye geleceği öne sürüldü. İngiliz basını, sık sık Bodrum'da görüntülenen yatın özelliklerini de sıraladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımları sertleştireceğini açıklamasının ardından Rus milyarderler ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimler mal varlıklarını kaçırmak için harekete geçti.

Son olarak ise, İtalya’da bulunan yaklaşık 140 metre uzunluğundaki Şehrazat isimli süper lüks yat tartışma konusu oldu. Dünyanın en lüks yatlarından biri olarak bilinen Şehrazat daha önce çok kez Bodrum’da görüntülenmişti.

700 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

İngiliz Telegraph gazetesi, Putin’e ait olduğu söylenen ve yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki Şehrazat’ın Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan kaçmak için Avrupa’dan ayrılmak üzere olduğunu öne sürdü.

Şehrazat isimli yatın İtalya’daki Massa yakınlarındaki Porto di Carrara yat limanından denize indirildiği bildirildi.

Daha önce bu yatın sahibinin kim olduğu konusunda birçok iddia ortaya atılmış hatta İtalyan halkının yata şimdiden ‘Putin'in yatı' ismini koyduğu açıklanmıştı.

OLASI ROTASI AÇIKLANDI

İngiliz Telegraph gazetesi, sahibi hala resmi olarak bilinmediğinden yata yönelik hiçbir kısıtlamada bulunamayacağına dikkat çekerken, geminin tıpkı diğer Rus oligarkların yatları gibi Türkiye’nin güvenli bir limanına kaçmaya çalışması ihtimalini vurguladı.

Lüks yatın daha sonra Süveyş kanalı üzerinden Hint Okyanusu’na buradan da Rusya’nın uzak doğusundaki Vladivostok limanına gidebileceği de gazetede yer alan iddialar arasında. Gazete daha önce Victor Rashnikov, Oleg Deripaska, Alexei Mordashov ve Andrey Kostin gibi oligarklara ait teknelerin daha önce benzer rotaları izlediğine de dikkat çekti.

Şehrazat, dünyanın en lüks yatlarından biri olarak da biliniyor. Dünyanın en büyük 14’üncü yatı olan Şehrazat tam 140 metre uzunluğunda. İçerisinde iki helikopter pisti, yüzme havuzu, spa, güzellik salonu ve jakuzi gibi lüksler yer alıyor.

Cayman Adaları bayraklı, 140 metre uzunluğunda 4 katlı olan Şehrazat, 40 mürettebat ve 18 konuk ağırlayabilecek şekilde tasarlanmış. Şeharazat, Monako merkezli Imperial Yachts’ın yönetiminde Alman firması Lürssen tarafından inşa edildi.

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