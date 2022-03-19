Putin’in günlük rutini: 12’den önce uyanmayıp, her yemekten önce zehir testi yapar

İngiliz Daily Star gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in günlük hayatında neler yaptığını, ne yediğini ve diğer birçok bilinmeyeni derledi. İşte dünyanın en merak ettiği kişinin bir günlük rutini;

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24’üncü gününde devam ederken, tüm dünyanın gözü kulağı kuşkusuz Rusya’dan ve Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin’den gelen haberlere çevrildi.

İngiliz basını da Ukrayna’daki savaşın sorumlusu olarak gösterilen ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından ‘savaş suçlusu’ ilan edilen Putin’in günlük rutinin içeren bir yazı yayınladı.

İngiliz bir gazeteci ve yazar olan Ben Judah’ın daha önce Putin hakkında yazdığı kitaptan ve Putin’e yakın isimlerin aktardıklarından derlenen yazıda, Rus liderin bir günlük rutinine yer verildi.

KAHVALTIDA PEYNİRLİ OMLET VE YULAF LAPASI

İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, Putin, diğer liderlerin aksine güne geç bir saat olan 12 gibi başlıyor. Yataktan kalktıktan sonra hemen yemek yemek isteyen Putin, kahvaltıda ise genellikle süzme peynirli omlet ve yulaf lapası tercih ediyor.

Putin, daha önce yaptığı açıklamalarında da keyifli bir kahvaltıda en çok sevdiği şeyin bıldırcın yumurtası ve taze meyve suyu olduğunu söylemişti.

Rus liderin, yediği her şeyde olduğu gibi, yemeklerinde zehir olup olmadığını test eden bir gıda test cihazı kullandığı da biliniyor.

Elbette Putin’e servis edilen tüm yemekler, Rusya’nın Ortodoks dini lideri Patrik Kirill’in tarım arazilerinden olabildiğince taze olarak sunuluyor.

HER GÜN 2 SAAT YÜZÜYOR

Putin’in asistanlarına göre, Putin, güne başladıktan sonra iki saat yüzmeye gidiyor. O sırada kahvesini yudumluyor ve asistanlarına göre, ‘düşüncelerini burada yoluna koyuyor.”

Eğer, Putin’in yüzme seansından sonra bir görüşmesi varsa bazen konuklarını 4 saate kadar beklettiği bile söyleniyor…

Putin’in çalışma odasında ise, büyük bir ahşap masa yer alıyor ancak masada bilgisayar veya laptop olmaması dikkat çekiyor. Brifing notları ve günlük gazetelerin de çalışma odasının olmazsa olmazları arasında olduğu belirtiliyor.

EN ÇOK BALIK YİYOR

Putin’in güvenlik sızıntısından korktuğu için genellikle belgeleri klasörlere sakladığı ve telefon gibi takip edilebilir yerlerden bu bilgileri paylaşmadığı da öne sürülüyor.

Liderin saray mensupları, Kommersant’ta Andrey Kolesnikov tarafından onun hakkında kaleme alınan köşe yazılarını okumayı çok sevdiğini ve her zaman baştan sona okuduğunu söylüyor.

Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin eski resmi propaganda araçlarından biri kabul edilen Pravda, Putin’in domates, salatalık ve maruldan oluşan süper sağlıklı bir diyete bağlı kaldığını iddia ediyor. Koyun etini diğer etlerden daha çok sevmesine rağmen, Başkan’ın tercihinin balıktan yana olduğu söyleniyor. Putin’in asla tatlı şeker yemediği ve tatlıların tamamen menüden çıktığı da öne sürülüyor…

FAVORİ İÇECEĞİ KEFİR

Ancak Rus liderin, kahvaltıdan sonraki yoğun programı nedeniyle genellikle öğle ve akşam yemeklerini geçiştirmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Putin’in meyve yemeği çok sevdiği ve bol bol Kafkas Dağları’nda üretilen bir tür fermente süt olan kefir içtiği de söyleniyor.

Eski eşi Ludmila Putina’ya göre Putin’i mutfak masasında bir bardak kefirle beklemek, dikkatini çekmenin denenmiş ve test edilmiş bir yöntemi…

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