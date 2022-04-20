Putin’in savaşı Kremlin’de rahatsızlık yarattı

24 Şubat'tan beri Ukrayna ile savaşın içinde olan Rusya'da, Putin'e yakın bazı yetkililer savaştan rahatsız olduklarını ABD medyasına anlattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 2 aydır savaş devam ederken ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuşan Kremlin’den 10 yetkili, birçok üst düzey ismin Putin’in 24 Şubat’ta başlattığı savaştan rahatsızlık duymaya başladığını aktardı.

İsmini açıklamayan kaynaklar, Putin’in başlattığı savaşın ekonomik ve siyasi etkisinden endişe ettiklerini açıklarken, henüz Putin’in hamlelerinden rahatsız olanların sayısının az olduğu fakat bu sayının giderek arttığına dikkat çekildi. Bloomberg, konuyla ilgili bağlantısı olan 10 kaynağın savaştan rahatsız olduğu belirtilirken bu isimler arasında hükümet ve devlet bünyesindeki işletme ve iştiraklerin üst düzey isimleri olduğu vurgulandı.

Kremlin’de görevli birçok yetkilinin savaş ile ilgili olarak, “Ülkeyi onlarca yıl geriye götürecek felakete sürükleyen bir hata” yorumunu yaptı. Putin’in bir grup inatçı danışmanı tarafından sarmalandığına ve bu danışman ordusunun Putin’i savaşın ekonomik ve siyasi zararı ile ilgili bilgilendirmediğine dikkat çekildi.

PUTİN 3 KİŞİYLE SAVAŞ KARARI ALMIŞ

Bazı üst düzey yetkililerin Putin’e savaşın ve yaptırımların etkisinin büyük olacağını söylediğinin belirtildiği haberde, Putin’in ise bu iddialara kulak asmadığı belirtildi.

Putin’in sadece bir grup yetkili ile savaş kararı aldığı da ortaya çıktı. Kaynaklar Putin’in Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ve Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolai Patruşev ile işgal kararı aldığını duyurdu.

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