Ukrayna’da insanlık dramı yaşanıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in sabah saatlerinde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ne destek adı altında askerlerini göndermesi üzerine başlayan işgal süreci Ukrayna'da panik ve endişe yarattı. ATM'ler, eczaneler, akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruk olurken, bilet bulan yoksullar ülkeden çıktı. Bir hafta önce bazı zenginler özel jetleriyle ülkeden kaçmıştı.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir gerilimin had safhada olduğu Ukrayna-Rusya hattında beklenen oldu ve Moskova orduları Ukrayna’ya doğru hareket etmeye başladı. Putin’in sabah saatlerinde verdiği talimat sonrasında Rus askeri araçları ve askerleri Ukrayna’ya farklı noktalardan girerken Ukrayna halkı da kaos, endişe ve paniğe uyandı…

Ukrayna’da bugün başta başkent Kiev olmak üzere birçok kentte panik yaşanırken Ukraynalıların karşısına iki seçenek vardı. İmkanı olan Ukraynalılar ülkeden kaçmak için karayollarına ilerlerken, yaşadıkları şehri ve ülkeyi bırakmak istemeyenler ise banka, ATM, market, eczane, akaryakıt istasyonlarına hücum etti.

Başkent Kiev’den yaklaşık 4-5 saat süren Polonya yolculuğuna çıkmayı göze alanlar otomobillerine binse de yoğun trafik ile birlikte uzun kuyruklar oluştu.

Çok sayıda insan birkaç bavul eşya ile Polonya sınırı geçmeyi başarırken, NATO da ve bölgedeki ülkeler de durumun insani boyutlarına katkı sağlamak için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Ülkede ve yaşadıkları şehirde kalmayı tercih edenler ise banka, ATM, eczane, marketlere akın etti. Özellikle olası bir nakit para ihtiyacı için çok sayıda insan ATM’ler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ukrayna’nın batısında bulunan ve nüfus açısından en büyük kentlerinden biri olan Lviv’de de halk süper marketlere akın etti, eczane ve bankaların önünde kuyruk oldu.

Polonya ve Slovakya sınırına yakın ve çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden uzak olan Lviv kentinde halk eczane ve bankaların önünde kuyruk oldu. Marketlerde ise raflar boşaldı.

Ukrayna'da endişeli bekleyiş devam ederken, başkent Kiev'den kaçamayanlar metro istasyonlarına gitti…

İngiliz haber ajansı Reuters'ın servis ettiği fotoğraflarda çok sayıda insan metro istasyonlarına sığınırken yerin altındaki bu noktaları bir sığınağa çevirdi. Kiev belediyesi, metro hatlarını aktif tutarken kimsenin vagonlara binmediği, metro istasyonunda beklediği görülüyor.

Doğu Avrupa'nın en eski ve en büyük yeraltı sistemine sahip olan Kiev metrosu geniş yapısı sayesinde bir sığına halini aldı… Kiev'in belediye başkanı Vitali Klişko da daha önce, “Kiev'deki en büyük bomba sığınağı Kiev metrosu olacak. Tanrı korusun ama olası bir savaş durumunda, burası çok sayıda insanı koruyabilecek kapasitede” demişti.

Birçok insan Kiev'den kaçmak için uzun kuyruklar oluştururken, Ukrayna'da kalanlar ise bankalardaki paralarını acil durum için çekmek adına uzun kuyruklar oluşturdu.

Ukrayna'daki banka ve ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşurken benzer görüntüler yol kenarlarında da gözlendi.

Çok sayıda Kievli şehri ve ülkeyi terk etmek için kontak çevirirken, benzin istasyonlarında da uzun kuyruklar oluştu.

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