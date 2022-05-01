Ramazan Bayramı İran’da Salı, Pakistan’da ise Çarşamba günü kutlanacak

İran'da Ramazan Bayramı’nın habercisi kabul edilen Şevval ayı hilalinin görünmemesi nedeniyle Ramazan Bayramı salı günü başlayacak. Pakistan'da ise Merkez Ruet-e-Hilal Komitesi Şevval ayı ayının Pakistan'da bugün görülmediğini duyurarak, Ramazan Bayramı’nın 3 Mayıs Salı günü kutlanacağını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İran devlet televizyonu, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’e bağlı Hilal Gözlemleme Ofisine dayandırdığı haberinde, Şevval hilalinin görülmediğini ve bu nedenle ramazan bayramının Salı günü başlayacağını duyurdu.

Irak ve Lübnan gibi ülkelerde yer alan Şiiler de Ramazanın başlangıcı ve sona ermesi konusunda İran’a uyuyor.

PAKİSTAN’DA BAYRAM 3 MAYISTA KUTLANACAK

Pakistan Ruet-e-Hilal Komitesi’nin ana toplantısı İslamabad’da Diyanet İşleri ve Dinlerarası Uyum Bakanlığı’nda Mevlana Abdul Khabir Azad’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Şevval hilalini görmek için bir araya gelen yetkililer, Şevval ayı ayının bugün görüntülenmediğini belirterek, Ramazan Bayramı'nın 3 Mayıs Salı günü kutlanacağını açıkladı.

