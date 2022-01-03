Reuters: Rus savaş jetleri, Türkiye sınırındaki İdlib’i vurdu

Şiddetin ve kaosun 10 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye, yeni yılda da çatışma ve saldırılara sahne oluyor... Reuters haber ajansı, Rus savaş jetlerinin dün gece İdlib'e hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Sozcu.com.tr

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Arap Baharı’nın ardından şiddetin ve kaosun eksik olmadığı Suriye’de 2022’de de benzer görüntüler ortaya çıktı…

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan görgü tanıkları ve kaynaklar, Esad muhaliflerinin kontrolü altında olan ve Türkiye sınırına yakınlığıyla bilinen İdlib’e Rus ordusunun saldırdığını söyledi.

Yüksek irtifada uçan savaş uçaklarıyla Rusya’nın İdlib’i vurduğu kaydedilirken uçakların Sukhoi jetleri olduğu da kaydedildi. 1 milyondan fazla insanın yaşadığı bölgede su dağıtım merkezi ve bazı kasabaların da hasar gördüğü belirtildi.

Rusya ya da Suriye ordusundan bir açıklama gelmezken su şebekesinde meydana gelen hasar yüzünden sorun yaşandığı kaydedildi. Reuters’a konuşan üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi, “Su şebekesi çok hasar gördü. Bu tür hava saldırıları Suriyelilere insani yardımın ulaşmasını daha zorlaştıracak” dedi.

Reuters’a konuşan görgü tanıkları, son 24 saat içinde Türkiye ile Suriye arasındaki Bab el Hava Sınır Kapısı yakınlarındaki hayvan çiftliklerinin hedef alındığını aktardı. Cumartesi gecesi gerçekleşen bir saldırıda ise aralarında çocuk ve kadınların olduğu sivillerin öldüğü ve çok sayıda insanın da yaralandığı kaydedilmişti.

Muhaliflerin kontrolünde olan İdlib için yaklaşık iki yıl önce Esad’ı destekleyen Rusya ile muhalifleri destekleyen Türkiye arasında bir anlaşma yapılmış ve bölgede tansiyon azaltılmıştı.

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