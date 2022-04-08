‘Rusya, Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA satışından şikayetçi’

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Ukrayna ordusunun kullandığı Türk SİHA'larının Kremlin yönetiminin tepkisini çektiği iddia edildi. Reuters, haberi Türk yetkililere dayandırdı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 44’üncü günündeyken, Ukrayna’da savaşta kullanılan Türk SİHA’ları bir kez daha gündem oldu. Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Kremlin yönetiminin, bu satışlardan rahatsız olduğunu öne sürdü.

Üst düzey bir Türk yetkili, Moskova’nın silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2’nin (İHA) Ukrayna’ya satışından şikayetçi olduğunu Ankara’ya ilettiğini, ancak bu satışın devletler arası bir satış olmadığını söyledi.

Yetkili, “Ruslar İHA satışından memnun değiller ve bu konuda zaman zaman şikayet ediyorlar. Eskiden de şikayet ediyorlardı şimdi de şikayet ediyorlar” dedi.

‘ÖZEL BİR ŞİRKET ÜZERİNDEN YAPILIYOR’

Yetkili, “Ancak biz bu konuyu satışın özel bir şirket üzerinden yapıldığını ve SİHA satışının savaştan önce yapıldığını söyleyerek yanıt verdik” diye ekledi.

Türkiye’nin Ukrayna’ya savunma sanayi ihracatı, 2022’nin ilk çeyreğinde geçen yıla göre 30 kat artışla 59,1 milyon dolar oldu.

BAYKAR'DAN SİHA ALDILAR



Reuters, Ukrayna'nın son yıllarda Türk Baykar şirketinden 20 adet TB2 adlı silahlı insansız hava aracı satın aldığını ve 27 Ocak 2022 tarihinde 16 adet daha sipariş verdiğini aktarırken, bu siparişlerin ilk bölümünün mart ayının ilk yarısında teslim edildiğini hatırlattı.

Ankara ile Kiev arasında savunma alanında uzun süredir iş birliği olduğuna işaret eden Reuters, Ankara'nın aynı zamanda Rusya ile de iyi ilişkileri olduğunu ve iki ülke arasında arabulucu olmayı önerdiğini vurguladı.

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