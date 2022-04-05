Rodos Adası’nda yangın durdurulamıyor

Akdeniz’deki Rodos Adası’nda bugün öğle saatlerinde başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Yangın nedeniyle bazı köylerin boşaltıldığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Akdeniz'deki Rodos Adası'nın Soroni kenti yakınlarındaki tarım arazilerinde, bugün öğle saatlerinde çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla ormanlık alana yayılan yangın büyük korku ve heyecan yaşanmasına neden oldu.

Yaklaşık 120 itfaiyeci ve orman işçisi ile 100'ün üzerinde vatandaş, 22 arazözün müdahale ettiği yangın nedeniyle bazı köylerin boşaltıldığını belirtildi.

Soroni Belediye Başkanı Manolis Boniatis, tedbir amaçlı köylerin boşaltıldığını belirterek “Amacımız riskleri azaltmak. Soroni okullarında eğitime hemen ara verildi, çocuklar bölgeden uzaklaştırıldı. Şu anda adanın diğer kentlerinden de gelen takviye itfaiye ekipleri ile yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz ancak bölgede çok şiddetli rüzgar var” dedi.

Rodos Adası’nda yaklaşık 5 saattir devam eden yangının dumanlarının şiddetli lodos nedeniyle Muğla’nın Datça ve Marmaris ilçelerine kadar ulaştığı belirtildi.