Rus ajan, NATO subaylarını baştan çıkarıp gizli bilgilere ulaştı

İtalya'nın Napoli kentinde yıllarca kendisin sosyetik bir mücevher tasarımcısı olarak tanıtan kadının, Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı GRU adına casusluk yaptığı iddia edildi. Olga Kolobova, NATO subaylarını baştan çıkarıp gizli bilgilere erişmekle suçlanıyor.

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Bir Rus casusunun on yıl boyunca mücevher tasarımcısı gibi davrandığı ve komutanları tuzağa düşürerek Napoli’deki NATO üssüne sızdığı ortaya çıktı.

Küresel Araştırmacı Gazeteciler Grubu “Bellingcat”, kendisini Perulu mücevher tasarımcısı olarak tanıtan bir Rus kadın askeri casusunun, 2008’den 2018’e kadar Napoli'deki NATO üssünde bulunan subayları baştan çıkartarak, onlardan bilgi sızdırmaya çalıştığını iddia etti.

Çevresine Peru’nun Callao şehrinde Alman baba ile Perulu bir annenin çocuğu olarak doğduğunu söyleyen ve Maria Adela Kuhfeldt Rivera adını kullanan kadının, mücevher tasarımcılığı adı altında Rusya’ya hizmet ettiği ortaya çıktı.

Aslında GRU subayı olan Rivera’nın yabancı gibi davranmak üzere özel yetiştirilmiş gizli bir ajan olduğu iddia edildi.

Rivera adını kullanan ajan, Roma, Malta ve Paris’e ve son olarak da 2013’te NATO’nun Müttefik Müşterek Kuvvetler Komutanlığına ev sahipliği yapan Napoli’ye yerleşti.

“Serein” adında bir mücevher butiği kuran Rivera, oldukça aktif bir sosyal hayat sürdü.

NATO ÇALIŞANLARIYLA İLİŞKİLERİ OLDU

Yıllarca Latin Amerikalı bir mücevher tasarımcısı olarak tanınan Rivera, NATO personeliyle de yakın ilişkiler geliştirme şansı yakaladı ve partilere katıldı.

Lions Kulübünün Napoli şubesinde sekreter rolü üstlenen Rivera, pek çok NATO personeli ve diğer üyelerle arkadaş oldu.

Rus kadın, bir NATO çalışanıyla kısa süreli ilişki de yaşadı.

Bellingcat CEO'su ve araştırmanın lideri Christo Grozev, Belarus sınır muhafızları tarafından kaydedilen ve rejim muhalifi bir grup bilgisayar korsanı tarafından kendilerine verilen sınır geçişleri ile ilgili veri tabanını incelerken ilk kez Rus casus kadının izine rastladıklarını söyledi.

Grozev, GRU operasyonları için kullanılan Rus pasaportlarını incelerken “Maria Adela Kuhfeldt Rivera” ismiyle karşılaştığını aktardı.

MOSKOVA’YA GERİ DÖNDÜ

Detaylı araştırmalar yapan Grozev, GRU operasyonlarında kullanılan çeşitli Rus pasaportlarıyla yolculuk yapan Rus kadının, 15 Eylül 2018'de Napoli'den Moskova'ya uçtuğunu tespit etti.

Deşifre olduğu düşüncesiyle Moskova’ya çekildiğine inanılan ve gerçek isminin Olga Kolobova olduğu belirtilen Rus ajanın, Napoli’den ani ayrılmasından iki ay sonra İtalyanca bir Facebook durumu yayınladığı kaydedildi.

Hollanda, haziranda Viktor Muller Ferreira adına düzenlemiş Brezilya pasaportuyla ülkeye giriş yapan birini sınır dışı etmişti.

Sınır dışı edilen kişinin Sergey Vladimirovich Cherkasov adlı bir Rus olduğu ve Lahey’deki uluslararası ceza mahkemesine sızmaya çalıştığından şüphe duyulduğu aktarılmıştı.

Bellingcat, daha sonra gerçek ismi Olga Kolobova olduğu belirtilen Rus kadın ajanın Moskova'nın deşifre olduğundan şüphe duyulduğu ve diğer casusluk operasyonlarını tehlikeye atmamak adına Moskova'ya hemen geri çekildiğini yazdı.

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