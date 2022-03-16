Rus askerleri, Zaporijya’daki bir hastanede 500 Ukraynalı sivili rehin tutuyor: Canlı kalkan olarak kullanacaklar iddiası

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 21'inci gününde özellikle Mariupol'e yönelik ağır bombardıman sürerken, kentten kaçanların sığındığı bir hastaneden gelen haberler dünyanın gözünü kulağını yeniden bölgeye yöneltti. Zaporijya valisi Pavlo Kyrylenko Rus birliklerinin kentte bir hastaneyi ele geçirdiğini ve 500 kişiyi canlı kalkan olarak kullanmak için esir tuttuğunu öne sürdü.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 21’inci gününde, şiddetli çatışmaların gerçekleştiği Mariupol kentinden kaçan sivillerin sığındığı bir hastanenin Rus askerleri tarafından ele geçirildiği ve içerisindeki kişilerin rehin alındığı belirtildi.

Zaporijya valisi Pavlo Kyrylenko Rus birliklerinin kentte bir hastaneyi ele geçirdiğini ve 500 kişiyi canlı kalkan olarak kullanmak için esir tuttuğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz hafta, Mariupol kentinde kadın ve doğum hastanesinden gelen görüntüler bir çok hamile kadın ve bebeğin bombaların hedefi olduğunu gösterirken tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı. Bu olayın hemen ardından Rus birlikleri bu kez de bir onkoloji hastanesi vurarak yine sivilleri hedef aldı.

100 DOKTOR DA BİNADA REHİN

Bölge valisi Pavlo Kyrylenko, Rus güçlerinin hastane yakınındaki evlerden 400 kişiyi ve hastane içinde bulunan 100 doktor ve hastayı bina içinde topladığını aktarırken, buradaki sivillerin ‘canlı kalkan’ olarak kullanılacağını öne sürdü. Rus birliklerin, hastanedeki sivillerin çıkmasına izin vermediği de aktarıldı.

Öte yandan, yardım kuruluşları, ağır bombardımanın sürdüğü Mariupol’un insani bir felaketle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Şehirde yaşayan 400 bin kişinin su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlardan mahrum olduğu ve bölgede gıda sıkıntısı yaşandığı aktarıldı.

Ukrayna’nın açıkladığı rakamlara göre kentte Rus saldırıları sonucu 2 bin 500’den fazla sivil hayatını kaybetti.

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