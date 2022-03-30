“Rus birlikleri ikmal için Rusya’ya dönmek zorunda kaldı”

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, İngiltere’den ilerlemekte zorlandığı belirtilen Rus birlikleriyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da ağır kayıplar veren Rus birliklerinin ikmal yapmak ve baştan organize olmak için Rusya’ya ve komşu ülke Belarus’a dönmek zorunda kaldıklarını belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın bugün yaptığı açıklamada, “Bu faaliyet hali hazırda lojistik sorunlar ile karşı karşıya olan Rusya’nın üzerindeki baskıyı artırıyor ve Rusya’nın Ukrayna içinde ileri mevzide bulunan birlikleri teşkilatlandırmakta ne kadar zorlandığını gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

Savunma Bakanlığı, Rusya’nın karada kısıtlanan hareketlerini topçu ve füze saldırıları ile telafi etmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu da kaydetti.

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