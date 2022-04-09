Rus birliklerin Ukrayna’daki ‘oyuncak ayı’ tuzağı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 45'inci gününde devam ederken, bölgeden ardı ardına sivil kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Rus birliklerin Ukrayna'daki sivilleri öldürmek için kullandıkları taktikle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 45’inci gününde, başkent Kiev’de görev yapan bir doktor olan Oleksandr Yatsyna, İngiliz The Times gazetesine, Rus birliklerin Ukraynalı çocukları hedef aldığını öne sürdü.

Yatsyna, Putin’in birliklerinin Kiev’de çocukların oyuncak ayılarına bomba yerleştirdiğini öne sürdü. Bu sayede çocukları ve ailelerini hedef aldıklarını vurguladı.

Yatsyna, The Times’a verdiği demeçte, “Önce bombalardan kaynaklanan feci yaralar aldık, sonra ateş açıldı, ardından yollara saçılan mayınlar ama hepsinden kötüsü patlayıcılarla dolu doldurulmuş oyuncaklarla karşılaştık” dedi.

‘Aileleri hedef alıyorlar. Hiç şüpheniz olmasın, Ruslar sivillerimizi ve çocuklarımızı da öldürmeye kararlıdır.’

Ukraynalı doktor, bu durumun psikolojik savaş stratejisinin parçası olduğunu belirterek, bu durumun direnişin gücünü zayıflatabileceğini öne sürdü.

Yatsyna, “Bombalardan, füzelerden ve yollara saçılan mayınlardan dolayı ciddi kayıplar verdik. Ama hepsinden kötüsü patlayıcılarla doldurulmuş oyuncaklar’ dedi. Ukraynalı doktor, ‘Aileleri hedef alıyorlar. Hiç şüpheniz olmasın, Ruslar sivillerimizi ve çocuklarımızı öldürmeye kararlı.’ dedi.

Rusların, bu yöntemleri Ukraynalıların direncini kırmak ve onları korkutmak için uyguladığı öne sürülürken, Yatsyna, bu taktiğin işe yaramayacağını belirterek, “insanları korkutmaya çalıştıkça daha cesur oluyorlar.” dedi.

Mariupol’de doğumevi’ni hedef alan bombardımanın olaylara bakış açısını değiştirdiğini belirten Yatsyna, “Artık biliyorum ki hepimize saldıracaklar. Doktorlar ve kaçamayan savunmasız hastalar başlıca hedefleri haline geldi.” dedi.

Öte yandan, Ukrayna’nın başkenti Kiev'in kuzeyinde bulunan Borodyanka kentinde Rus güçlerinin çekilmesinin ardından bölgede yıkımın boyutları ortaya çıktı.Kentte Rus güçlerinin bölgeden çekilmesiyle enkaz kaldırma ve arama çalışmaları başlatılmasının ardından 26 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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