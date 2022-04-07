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Rus donanmasının Kalibr saldırısı böyle görüntülendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hedeflere yönelik Kalibr seyir füzesi saldırılarının görüntülerini paylaştı.

Sozcu.com.tr
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Rus donanmasının Kalibr saldırısı böyle görüntülendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasına ait Karadeniz Filosu’nun Ukrayna topraklarındaki hedeflere dört kez Kalibr seyir füzesi saldırısında bulunduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında, “Karadeniz Filosu fırkateyninin mürettebatı, Ukrayna topraklarındaki kara hedeflerine Karadeniz’den dört kez Kalibr seyir füzesi fırlattı” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Ukrayna topraklarındaki hedeflerin askeri altyapı olduğunu ileri sürdü.
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