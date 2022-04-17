Rus oligark Deripaska’nın lüks yatı Göçek’e geldi

Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken Rus oligarklara uygulanan yaptırımlar artmaya başladı... Rus oligark Deripaska'nın 73 metrelik yatı Clio Muğla'ya geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 53 gündür savaş devam ederken Rus oligarkların malvarlıklarını batının yaptırımlarından kaçırma çabaları da devam ediyor…

Savaşın başlamasıyla birlikte Putin karşıtı çok sayıda sıradan Rus vatandaşı Türkiye’ye adeta akın ederek ülkelerini terk ederken Rus oligarklar da malvarlıkları ve paralarını yaptırımlara katılmayan Türkiye’ye göndermeye başladı.

Rus alüminyum şirketi Rusal’ın kurucusu olarak bilinen ve bir süre önce ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Oleg Deripaska’nın lüks yatı dün gece Muğla’ya ulaştı. Göçek açıklarına gelen 73 metrelik Clio isimli lüks yatın Göçek’te demir attığı ortaya çıktı.

Geçen haftalarda İstanbul’da gerçekleşen barış görüşmelerine de katılan Rus oligark Roman Abramovç’in de iki yatı Türkiye’ye gelmişti. Deripaska’nın Cayman Adaları bandıralı gemisinin ne kadar Türkiye karasularında kalacağı henüz bilinmiyor.

İngiliz Reuters haber ajansı, Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu hatırlatırken hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkileri olduğunu, Kiev’e destek çağrısı yapmasına karşın Moskova’ya ve Rus milyarderlere yaptırımlara katılmadığına dikkat çekti. Haberde, “Ankara Rus enerjisine ve turistlerine ihtiyaç duyuyor ve bu sebeple yaptırımdan kaçan Ruslar için güvenli liman oluyor. Birçoğu Türkiye’de gayrimenkul satın aldı” denildi.

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