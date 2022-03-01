Rus profesörden nükleer savaş iddiası: “Putin, yakınlarını Sibirya’daki bir sığınağa sakladı”

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğunu iddia ettiği için gözaltına alınan ve Moskova'nın 'komplo teorisyeni' olarak ünlenen 61 yaşındaki siyaset bilimci Valery Solovey, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aile üyelerini ve yakınlarını Sibirya'daki bir 'yeraltı sığınağına' sakladığını iddia etti. Solovey, nükleer savaşın yakın olabileceğini öne sürerken, Putin'in son teknoloji sığınağına dikkat çekti.

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Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde (MGIMO) profesör olan 61 yaşındaki siyaset bilimci Valery Solovey, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aile üyelerini ve yakınlarını Sibirya’daki bir ‘yeraltı sığınağına’ sakladığını iddia etti.

Solovey, lüks yüksek teknolojili sığınağın Altay Dağları’nda bulunduğunu ve nükleer savaş durumunda korunmak için tasarlandığını söyledi.

Solovey, daha önce Putin’in Rus halkından gizlenen tıbbi sorunlar yaşadığını ve savunma bakanı Sergey Şoygu ile birlikte tuhaf gizli şamanik ritüellere katıldığını iddia etmişti.

PUTİN’İN SAĞLIK SORUNLARI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Solovey, Moskova’da bazı isimler tarafından ‘komplo teorisyeni’ olarak nitelendirirken bazıları onu ‘sahtekarlık’ la suçluyor. Solovey, daha önce Putin’in tıbbi sorunlar yaşadığını söylediği gerekçesiyle Rus makamlarında yedi saat sorguya alınmıştı.

Solevey’in bu süreçte evi de arandı ve çok sayıda elektronik eşyaya el konuldu. Solovey daha sonra serbest bırakıldı ama dava kapanmadı.

İddia, Rusya’nın Kiev ve Harkov’u hedef alan füze saldırılarının ardından Putin’in ‘savaş suçu işlediği’ söylemlerinin ardından geldi.

‘SON TEKNOLOJİ BİR YERALTI ŞEHRİ’

Profesör bir videoda, “Hafta sonu Başkan Putin’in ailesi nükleer savaş ihtimaline karşı hazırlanan özel bir sığınağa tahliye edildi. ‘Bu sığınak Altay Cumhuriyeti’nde bulunuyor. Aslında bir sığınak değil, en son bilim ve teknolojiyle donatılmış tam bir yeraltı şehri.’

Soloyev, bu iddialarını Kremlin’in içerisindeki bir kaynaktan çıktığını öne sürüyor. Ve Putin’in Sibirya’daki gizli sığınağının yıllar önce Gazprom tarafından inşa edildiğini iddia ediyor.

Dün de Almanya'nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, Putin’in Moskova’dan kaçmış olabileceği iddiasını ortaya atarken, Putin'in son dönemde yaptığı açıklamaların önceden kaydedilmiş olduğunu öne sürmüştü.

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