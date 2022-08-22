Rus saldırısı riski nedeniyle Kiev’de halka açık toplantılar yasaklandı
Kiev yönetimi, 24 Ağustos'taki Ukrayna Bağımsızlık Günü'nün yıl dönümü öncesinde Rusya'nın Ukrayna'da bazı şehirleri hedef alabileceği uyarısında bulunuyor.
Rus güçlerinin saldırı düzenleyebileceği endişesiyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 3 günlüğüne halka açık geniş katılımlı toplantıların yasaklandığı bildirildi.
Kiev askeri yönetim idaresinin aldığı karar doğrultusunda, Rus saldırıları olabileceği gerekçesiyle Kiev’de 22-25 Ağustos’ta halka açık toplantılara izin verilmeyeceği belirtildi. Ayrıca halktan başkentte olası hava saldırıları sirenlerini dikkate almalarının istendiği ifade edildi.
HARKOV’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Öte yandan Harkov’daki yetkililerin de kentte 23 Ağustos’ta yerel saatle 19.00’dan başlayarak 36 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan ettiği aktarıldı.
Kiev yönetiminden, 24 Ağustos’taki Ukrayna Bağımsızlık Günü yıl dönümü öncesi Rusya’nın başkentin de aralarında bulunduğu bazı şehirleri hedef alabileceğine yönelik açıklamalar yapılıyor. (AA)