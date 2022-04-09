Rus siyasetçi Jirinovski’nin cenaze töreninde dikkat çeken güvenlik önlemleri: Putin ‘nükleer çanta’ taşıyan güvenlik ekibiyle geldi

Rus siyasetinin önde gelen isimlerinden Vladimir Jirinovski, corona virüsüne bağlı semptomlar nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti. Jirinovski, dün Moskova'da gerçekleşen bir törenle toprağa verilirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı cenaze töreninde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı bilinen Rus siyasetinin önde gelen isimlerinden Vladimir Jirinovski 6 Nisan’da 75 yaşındayken hayatını kaybetti. Rusya için önemli bir isim olan Jirinovski’nin cenaze töreni ise dün Moskova’da gerçekleştirildi. Cenaze törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Cumhurbaşkanı Dmitri Medvedev de katıldı.

Bir süredir tüm dünyanın her hareketini takip ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in cenazeye katılıp katılmayacağı da merak konusuydu. Rus liderin katılımı nedeniyle, cenaze alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

İngiliz basını, Putin’in suikast ihtimaline karşı tüm önlemleri en üst düzeye çıkardığını açıklarken, yanındaki güvenlik ekibinin cenaze alanına elinde ‘nükleer çanta’ ile geldiği aktarıldı. Putin’in uzun zamandır Rus nükleer silahlarını uzaktan göndermek için kullanabileceği bir çantayı sürekli yanında taşıdığından şüphelenildiği vurgulandı.

Putin’in Jirinovski’nin cenaze töreninde Rus siyasetçinin tabutuna çiçek koyduğu anlar da kameralara yansıdı.

Öte yandan, uluslararası kamuoyunda Putin’in tabutun başında Jirinovski’yle vedalaştığı anlarda, salonun tamamen boşaltıldığı iddia edildi. Salonun geri kalanına ait bir fotoğraf paylaşılmazken, uluslararası basında Putin’in fotoğrafları yer aldı. Jirinovski’nin akrabalarının bile Putin salona girdikten sonra çıkarıldığı iddia edildi.

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