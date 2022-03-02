Rus televizyonunda Rusya-Ukrayna savaşı: Bambaşka bir hikaye duymaya hazır olun

İngiliz yayın kuruluşu BBC, işgal döneminde Rus televizyonlarını analiz ettiği bir yazı yayınladı. Rus televizyonlarının, Ukrayna'da yaşananlara gözlerini yumduğunu vurgulayan haberde, sahte görüntülere ve yalan söylemlere kadar Rus medyasının, yaşananları nasıl kendi lehine çevirmeye çalıştığı vurgulandı. BBC, haberi, 'Bambaşka bir savaş izlemeye hazır olun' ifadeleriyle yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yedinci günü diye sözlerine başlayan dünya medyasının aksine, Rus medyası, savaşı bambaşka bir şekilde halkına duyuruyor…

Örneğin; İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, başkent Kiev’deki bir TV kulesine Rus saldırısının haberleriyle bültenini açarken, Rus televizyonu Ukrayna’nın kendi şehirlerine yapılan saldırılardan sorumlu olduğunu öne sürüyor.

Peki Rus TV izleyicileri savaşı nasıl görüyor? Onlara hangi mesajlar veriliyor?

İngiltere merkezli BBC yayın kuruluşu, Rus televizyonları ve savaşa bakışlarını inceledi, yapılan manipülasyonlara tek tek yer verdi.

SAHTE GÖRÜNTÜLER BİLE PAYLAŞILIYOR

Rusya’nın en popüler kanallarından biri olan ve devlet kontrolündeki Kanal 1’de yayınlanan bir haber bülteni, bu duruma yorum getirmeyi sağlayacak en önemli örneklerden biri olabilir.

Haber bülteni, Ukrayna kuvvetlerinin Rus askeri donanımını yok ettiğine dair haberlerin yanlış olduğunu ve “deneyimsiz izleyicileri yanıltmak” için tasarlandığını öne sürdü.

Haberlerde, ‘sahte ve değiştirilmiş görüntüler’e de yer verildi.

Sabahın ilerleyen saatlerinde, Moskova saatiyle 08:00’de, Kremlin’in kontrolündeki Gazprom’un bir yan kuruluşu olan NTV televizyon kanalında yer alan bir haber bülteni ise Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde, 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı askerden arındırmak ve Nazilerden arındırmak için “özel askeri operasyonunu” başlattığını açıkladığı olaylara odaklanıldı. Belarus’tan Ukrayna’ya uzanan Rus askeri konvoyuna ise haberlerde yer verilmedi.

Rusya’nın her ikisi de devlet kontrolündeki en popüler iki kanalı olan Rossiya 1 ve Kanal 1 daha da ileri gitti ve Ukrayna kuvvetlerini Donbas bölgesinde savaş suçları işlemekle suçladı.

Rossiya 1 sunucusu, Ukrayna’daki sivillere yönelik tehdidin Rus güçlerinden değil, “Ukrayna milliyetçilerinden” kaynaklandığını öne sürdü. Sunucu, “Onlar sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyorlar, kasıtlı olarak yerleşim bölgelerine saldırı sistemleri yerleştiriyorlar ve Donbas’taki şehirlerin bombalanmasını hızlandırıyorlar.” sözleriyle suçu Ukraynalı askerlere attı.

Channel One’ın sunucusu ise önceki gün, Ukrayna birliklerinin “sivillere ve Rus kuvvetlerine karşı provokasyon eylemleri” kapsamında “konutları bombalamaya” ve depoları amonyakla bombalamaya hazırlandığını duyurdu.

‘SAVAŞ VEYA İŞGAL KELİMELERİ KULLANILMIYOR’

Rus medyası, Ukrayna’daki durumu asla ‘savaş veya işgal’ olarak nitelemezken, genellikle ‘askeri operasyon’ tabirini kullanıyor.

Devlet kontrolündeki TV’de sunucular ve muhabirler, Rusya’nın Ukrayna’daki “özel askeri operasyonu” ile Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı savaşı arasında “tarihi paralellikler” çizmek için duygusal bir dil ve görüntülere yer veriyor.

Rossiya 1’in kardeş kanalı Rossiya 24’te yayınlanan bir sabah programının sunucusu “Ukrayna faşizmi’ başlıklı haberinde, “Kendilerini korumak için çocukları kullanan milliyetçilerin taktikleri İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana değişmedi” ifadeleriyle Ukraynalılar hedef alınıyor.

‘KİEV’DEKİ HABERLERE YER VERİLMİYOR’

Öte yandan, Batı medyası Putin’in saldırısının hızlı bir ilerleme sağlayıp sağlamadığını tartışırken, Rus televizyonunda Rus operasyonlarını çok başarılı olarak gösteriliyor. Düzenli güncellemeler, imha edilen Ukrayna donanımı ve silahlarının sayısını açıklarken, herhangi bir Rus zayiatından söz edilmiyor.

Devlet televizyonu muhabirleri, insanların evlerinin bombalandığı iki büyük şehir olan Kiev ve Kharkiv gibi yerlerden haber yapmak yerine, Donbas’taki birliklerle görüşüyor.

Kharkiv’deki bir bombalama haberini izleyiciyle paylaşan Rossiya 1’in bir bülteni daha da ileri giderek bombalamadan Ukrayna’yı sorumlu tutuyor. Sunucu, “Kharkov’u vurup Rusya’ydı demek. Ukrayna kendi kendine vuruyor ve Batı’ya yalan söylüyor. Peki halkı kandırmak mümkün mü?” diye izleyicilere soruyor…

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