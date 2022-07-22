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Rus ve Ukraynalı bakanlar, tahıl koridoru anlaşması için İstanbul’a geliyor

Rusya'nın Ukrayna işgaliyle dünya genelini etkileyen gıda krizini hafifletmesi beklenen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla bugün İstanbul'da gerçekleşecek. Rusya ve Ukrayna, bakanlar düzeyinde törene katılacak.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:31 - 22 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Rus ve Ukraynalı bakanlar, tahıl koridoru anlaşması için İstanbul’a geliyor

İstanbul’da, Ukrayna’nın tahıl ticaretine yeniden başlamasını sağlayacak bugünkü anlaşma töreni için Rusya ve Ukrayna'nın bakanlar düzeyinde toplantıya katılacağı bildirildi.

Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi üç kaynak, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Türkiye’ye geleceğini belirtirken, Ukrayna Altyapı Bakanı’nın da katılacağı anlaşma Rus işgaliyle başlayan küresel gıda krizini aşmaya yönelik ilk adım olarak görülüyor.

Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından dün yapılan açıklamaya göre, tören saat 1630’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada söz konusu anlaşmanın önemine değinmiş ve “Ukrayna-Rusya arasında ateşkes konusunda umutlu değiliz ama tahıl konusunda işbirliği olursa iki ülke arasında güven artırıcı bir adım olacak” demişti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve denizde uyguladığı blokaj, onlarca geminin Karadeniz’de mahsur kalmasına yol açarken milyonlarca ton tahılın da Odessa limanından çıkışı engellenmişti.

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