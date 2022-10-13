Rus yetkiliden 3. Dünya Savaşı açıklaması

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aleksandır Venediktov, "Ukrayna'nın NATO'ya alınması 3. Dünya Savaşı'na yol açabilir" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aleksandır Venediktov, Ukrayna’nın NATO’ya alınmasının 3. Dünya Savaşı’na yol açabileceğini söyledi.

TASS haber ajansına konuşan Venediktov, “Kiev, böyle bir hamlenin 3. Dünya Savaşı’na yol açacağının gayet farkında. Öyle görünüyor ki, onların yapmak istediği de bilgi kirliliği yaratarak kendilerine dikkat çekmek” dedi. Venediktov aynı zamanda Rusya’nın, Batı’nın Ukrayna’ya yardım ederek “bizzat çatışmada taraf olduğu” söylemini tekrarladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eylülde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da işgal altındaki dört bölgeyi ilhak etmesinin ardından hızlandırılmış NATO üyelik başvurusu yapmıştı.

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