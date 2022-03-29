Rusya, 10 diplomatı daha sınır dışı edecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Baltık ülkelerinden 10 diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci ay geride kalırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya ve Letonya’dan üç diplomat ve Litvanya’dan dört diplomat da dahil olmak üzere sınır dışı uygulamasına yanıt olarak Baltık ülkelerinden 10 diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.
Letonya, Estonya ve Litvanya, bu ayın başlarında koordineli bir şekilde toplamda 10 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.
Dün de Rusya Dışişleri Bakanlığı, Slovakya'nın Rus Büyükelçiliği çalışanı olan üç kişiyi sınır dışı etmesine yanıt olarak üç Slovak diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.
Bakanlık sınır dışı edilen diplomatlara ülkeyi terk etmek için 72 saat zaman tanındığını ifade etti.