Rusya: Avrupa’nın Ukrayna’ya verdiği S-300’leri imha ettik

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Şubat’tan beri devam eden savaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rus haber ajansları TASS ve IFAX’ın “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda Rus yetkililer, Avrupa’dan Ukrayna’ya gönderilen S-300 hava savunma sistemlerinin imha edildiğini duyurdu.

Dnipro’nun dışında konuşlanan S-300’lerin imha edildiğini açıklayan yetkililer Izyum kenti yakınlarında Ukrayna’ya ait iki adet SU-25 savaş uçağının da düşürüldüğünü aktardı.

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