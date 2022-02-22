Kimseye hiç bir toprağımızı vermeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya'yı barış görüşmelerini baltalamakla suçladı. Hiç bir toprağımızı vermeyeceğiz dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya’nın Rusya’nın iki Rus destekli ayrılıkçıyı resmen tanımasıyla Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirtti. Bir güvenlik konseyi toplantısına başkanlık ettikten sonra Zelenskiy Ukrayna’nın barış ve diplomasiye bağlı olduğunu ve sadece onu takip edeceğini söyledi. Zelenskiy ” Ama biz işimizin başındayız. Kendi toprağımız, hiçbir şeyden ve kimseden korkmuyoruz, Kimseye hiç bir toprağımızı vermeyeceğiz” dedi. Zelenskiy müttefiklerinden Rusya’ya karşı harekete geçmek için etkili adımları “açık ve net” beklediğini beklediğini ifade etti ve acil zirve çağrısında bulundu.