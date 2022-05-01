Rusya bu kez havaalanını hedef aldı

Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da havaalanını hedef aldı. Saldırının ardından havaalanındaki pistin ağır hasar aldığı ve kullanılamaz duruma geldiği söylendi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda sivil yaralıların olduğu bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna’da sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Rus ordusunun son olarak Ukrayna’nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda, 4’ü çocuk 9 sivil yaralandı.

Donetsk bölgesi Valisi Pavlo Kyrylenko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Rus ordusunun bugün Donetsk’e düzenlediği saldırıda 4’ü çocuk, 9 sivil yaralandı. Sivillerden 3’ü Dobropillia’da, 1’i Drobysheve’de, diğer 1 kişi Luhansk bölgesinde ve 3 kişi ise Mariupol kentinde yaralandı. Donetsk bölgesinde savaşın başından bu yana 286 hayatını kaybetti, 890 sivil yaralandı” ifadelerini kullandı.

HAVAALANINI VURDULAR

Öte yandan Rus ordusunun Ukrayna’nın liman kenti Odessa’da havaalanını bombalamasının ardından Ukrayna tarafından açıklama geldi.

Ukrayna ordusu, Rusya’nın saldırılarının ardından havaalanındaki pistin ağır hasar aldığını ve kullanılamaz duruma geldiğini söyledi.

Rusya’nın geçtiğimiz hafta Odessa’ya düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

İlginizi Çekebilir Biden'dan 'Putin'in bilim insanlarını çalma' planı

İlginizi Çekebilir Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna'da kullanıyor