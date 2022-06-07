Türkiye ile Rusya arasında kritik temaslar! Lavrov Ankara’da…

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Lavrov'un Ankara'ya indiği saatlerde Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; tahıl krizi, Suriye ve devam eden Rusya’nın Ukrayna’yı işgali konularını görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yapacakları ikili görüşmenin ardından yarın ortak basın toplantısı düzenleyecek.

“RUSYA VE TÜRKİYE GIDA SORUNUNU BİRLİKTE ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYOR”

Bakan Çavuşoğlu dün ‘Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, “Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara'ya geliyor. Kuleba ile sürekli temas halindeyiz” açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye ziyareti öncesinde Rus basınına yaptığı açıklamada, “Rusya ve Türkiye gıda sorununu birlikte çözmek için çalışıyor” diye konuştu.

BAKAN AKAR, SERGEY ŞOYGU İLE GÖRÜŞTÜ

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından

Ukrayna bağlamında; – Daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi ve gittikçe kötüleşen insani durumun iyileştirilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı,

– Gıda krizi hususunda tahıl, ayçiçeği ve diğer tarım ürünlerinin güvenli nakli konusunda alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu,

– İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

Suriye'nin kuzeyi bağlamında;

– Bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceği, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı,

– Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulması gereği hatırlatıldı”

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