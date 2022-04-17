Abone Ol

Rusya, Harkov’da yine sivilleri vurdu

Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rusya, Harkov’da yine sivilleri vurdu

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'da sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusunun bugün Harkov'a gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Harkov Bölgesel Askeri İdaresi Sağlık Departmanı Direktörü Maksym Khaustov ilk belirlemelere göre saldırıda, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.

LIHANKS’TA 2 ÖLÜ 

Ukrayna’nın doğusundaki Zolote kasabasına da Rus ordusu tarafından bugün gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 2 sivil hayatını kaybederken, 4 vatandaş ise yaralandı.

Saldırının ardından açıklama yapan Luhansk Bölge Valisi Serhiy Gaidai saldırıyı doğrulayarak, “Yüksek binalardan birinin iki katı birden yıkıldı. En az 2 vatandaşımız öldü, 4 kişi de yaralandı” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı... Amiral gemisi 'Moskova'nın batması sonrasında gözler Türkiye'de İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Amiral gemisi 'Moskova'nın batması sonrasında gözler Türkiye'de Rusya- Ukrayna savaşı... Kimyasal silah kalıntısı bulunduğu iddia edildi İlginizi Çekebilir Rusya- Ukrayna savaşı... Kimyasal silah kalıntısı bulunduğu iddia edildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Moskova Rusya Sağlık Türkiye Ukrayna