Rusya’yla 6 saat süren görüşme sonrası Zelenskiy’den açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerede henüz istedikleri sonucun çıkmadığını açıkladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın saldırıları sonrası iki ülke arasındaki ateşkes müzakeresiyle ilgili açıklama yaptı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile yapılan müzakerede henüz istedikleri yönde bir sonucun çıkmadığını duyurdu.

“KÖTÜLÜK DERHAL DURDURULMALI”

Ayrıca Zelenskiy, açıklamasında “Füze, bomba ve ağır silahlar ile silahlandırılmış kötülük derhal durdurulmalıdır. Ekonomik olarak yok edilmelidir. İnsanlığın savunabildiğini göstermek lazım” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya’nın savaş suçu işlediğini savunarak, “Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir” dedi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ 6 SAAT SÜRDÜ

İki ülkeden heyetlerin katıldığı ateşkes görüşmeleri 6 saat sürdü.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy yaptığı açıklamada, görüşmelerde ikinci turun yapılacağını ifade ederek, “En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik” dedi.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise, “Görüşmelerin asıl amacı ateşkesin derhal sağlanması ve Rus güçlerinin geri çekilmesi” denildi.

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