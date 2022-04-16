Rusya, Kiev’i vurmaya devam ediyor

Rusya, ay başında büyük oranda geri çekildiği Kiev'e yönelik saldırılara dün yeniden başladı. Kiev’de ve Ukrayna’nın batısındaki Lviv’de bu sabah şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya, işgalin 52. gününde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki saldırılarını sürdürüyor. Kiev'de ve Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de bu sabah şiddetli patlamalar duyuldu.

Lviv Valisi Maksim Kozitski, sabahın erken saatlerinde kentin hava saldırısına hedef olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkovda, Ukrayna'daki 16 hedefin füzelerle imha edildiğini kaydetti. Konaşenkov, güneydeki Mikolayiv kentinde de askeri ekipman onarım merkezinin vurulduğunu aktardı.

Rus ordusu, dün de ay başında büyük oranda geri çekildiği Kiev’de bazı askeri hedefleri vurmuştu. Saldırıların Rusya’nın Karadeniz’deki amiral gemisi Moskova’nın batmasının ardından gelmesi dikkat çekmişti.

Ukrayna savaşında stratejik öneme sahip olan güneydeki Mariupol kentinde ise şiddetli çatışmalar sürüyor. Ukrayna ordusu, Rusya'nın haftalardır kuşatma altında tuttuğu Mariupol'ün kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını, doğudaki Donetsk ve Luhansk'ta da Rus saldırılarının geri püskürtüldüğünü belirtti.

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