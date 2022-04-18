Rusya Lviv ve Kiev’i vurdu: Patlamalar meydana geldi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken bugün Lviv ve Kiev kentleri güne patlama sesleriyle uyandı. Lviv'de saldırılar sonucu en az 6 kişinin öldüğü bildirildi.

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Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı işgal 54’üncü gününde devam ederken, Dnipropetrovsk ve batıdaki Lviv bölgelerinde patlamalar meydana gelirken bir Reuters muhabiri de başkent Kiev’de birden fazla patlama sesi duyulduğunu söyledi.

Kiev’de siren seslerinin duyulduğu da aktarıldı.

Suspilne’de yer alan haberde, Dnipropetrovsk bölgesinde gerçekleşen saldırılarda iki kişinin yaralandığı ifade edildi.



KİEV’DE PATLAMA SESLERİ

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy kentte beş füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği en az 8 kişinin yaralandığı belirtildi.





Kiev’de ise bir Reuters muhabiri, Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında kalan bölgede birden fazla patlama sesi duyulduğunu ifade etti. Ancak, yetkililer tarafından konu hakkında resmi bir bilgi verilmedi.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada ise Ukrayna’daki dört silah ve askeri teçhizat deposunun İskender füzeleriyle vurulduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada, Rus güçlerinin bir gecede toplam 315 Ukrayna hedefini vurduğu aktarıldı.

Rusya, 24 Şubat’ta başlatmış olduğu işgali Ukrayna’yı silahlardan ve tehlikeli milliyetçiler olarak nitelendirdiği kişilerden arındırmayı hedefleyen özel bir askeri operasyon olarak nitelendiriyor.

Kiev ve Batılı devletler ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i nedensiz bir savaş çıkarmakla suçluyor.

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