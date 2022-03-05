Rusya Merkez Bankası’na siber saldırı

Rusya Merkez Bankası (CBR), bankanın bazı işlemlerine yönelik siber saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna’ya saldıran Rusya’nın devlet kurumlarına yönelik siber saldırı düzenlendi. Rusya Merkez Bankası (CBR), sosyal medya hesabından bankaya da siber saldırı olduğunu duyurdu.

Açıklamada “SBP’deki bazı işlemlerin işlenmesi, telekom sağlayıcılarının kanallarına yönelik DDoS saldırılarının artması nedeniyle yavaşladı. Bazı işlemler daha yavaş olabilir veya bir süre sonra tekrarlanmaları gerekebilir” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın çok sayıda devlet kurumuna siber saldırı düzenlenmişti.

İlginizi Çekebilir Zara'nın tepe şirketi Inditex, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu