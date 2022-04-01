Rusya, Odessa’ya 3 ‘İskender’ füzesi fırlattı

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrine 3 İskender füzesinin atılmasının ardından, Ukrayna Hava Savunma Sistemleri füzeleri havada imha etti.

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Rusya Kırım'dan Ukrayna'nın Odessa şehrine İskender füzeleri attı. Yerel saatle 21.00 sıralarında atılan füzeler Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından havada imha edildi.

Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maxim Marchenko yaptığı açıklamada, “Rus birlikleri Kırım’dan Odessa'ya 3 İskender füzesi fırlattı, yaralılar var” dedi.

Sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenilirken, olayda yaralı veya can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

RUSYA’NIN HELİKOPTERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Ukrayna basını, Ukrayna Özel Operasyon Kuvvetleri'ne bağlı askerlerin Rus zırhlı araçlarını pusuya düşürdüğü ve Mi-28 tipindeki savaş helikopterini havada vurduğu görüntüleri paylaştı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan Rus askerlerine ilişkin resmî bir açıklama yapılmazken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın, Rus ordusunun 24 Şubat-1 Nisan tarihleri arasındaki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada 17 bin 700 Rus askerinin öldürüldüğünü, 625 tankın ve 1751 zırhlı askeri teknik aracın da imha edildiğini bildirdi.

BUÇA, RUS ORDUSUNDAN TEMİZLENDİ

krayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Buça şehri Rus askerlerinden temizlendi. Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk yaptığı açıklamada, “Kıymetli arkadaşlar ve saygıdeğer Buça halkı, 31 Mart şehrimizin tarih sayfalarına Rus işgalcilerden ordumuzla kurtulduğumuz gün olarak girecek. Mutlu bir gün. Bu ordumuzun büyük bir zaferidir. Ukrayna genelinde zafer olması için elimizden geleni yapacağız. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.

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