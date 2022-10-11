Rusya: Putin, Erdoğan’dan resmi bir teklif almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazırlanırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir son dakika açıklaması geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Moskova ile Batı ülkeleri arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak için Türkiye’den henüz resmi bir teklif almadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna ve ikili meseleleri görüşmek üzere Perşembe günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği açıklanmıştı.

Kremlin, iki liderin Türkiye’nin Rusya ile Batı arasında barış görüşmelerine ev sahipliği yapma önerisini tartışabileceklerini reddetmedi.

Ancak Dışişleri Bakanlığı bunu diplomatik kanallardan henüz teklif edilmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce Rusya ile ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakereler başlaması yönünde aracı olma niyetini açıklamıştı.

Kremlin sözcüsü Peskov dün yaptığı açıklamada, “Müzakere talebi Astana’da ele alınabilir. Ancak bununla ilgili somut bir şey yok” dedi. Peskov ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerini Antalya veya İstanbul’da sürdürme yönünde girişimlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu teklifi tekrar Putin’e iletip iletmeyeceği konusunda da her şeyin mümkün olabileceğini ifade etti.

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