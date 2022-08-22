Rusya, Rus siyaset uzmanı Dugin’in kızının cinayeti ile ilgili Ukrayna’yı suçladı

Rus siyaset uzmanı Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın aracına bomba konularak öldürülmesi ülkede tansiyonu yükseltirken, Rusya, suikastla ilgili Ukrayna'yı suçladı.

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Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan ve aynı zamanda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “beyni” olarak anılan Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina’nın aracına bomba konularak öldürülmesi Rusya'yı ayağa kaldırdı. Saldırı sonrası tüm dikkatler Kiev'e çevrilirken Ukrayna tarafı suikastla bağlantısının bulunmadığını duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Putin yönetimi şiddet yoluyla devirmeyi amaçlayan bir yeraltı örgütü olan Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu’ndan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin karşıtı bir harekete başladıklarını duyuran örgüt, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada “Rusya lideri Putin ve oligarklarının tahtan indirileceğini” savunurken, Darya Dugina ve Alexander Dugin'in bazı programlarda Ukrayna'da katliam çağrılarında bulunduğu iddia edildi.

RUSYA FEDERAL GÜVENLİK SERVİSİ AÇIKLADI

Ancak bu açıklamaya rağmen, Rusya, cinayetten Kiev yönetimini sorumlu tutmaya devam etti.

Rusya merkezli Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Ukrayna’nın özel servislerin Darya Dugina cinayetinin faili olmakla suçladı.

Rus müfettişler, önde gelen ideolog Alexander Dugin’in kızı Dugina’nın Cumartesi akşamı kullandığı Toyota Land Cruiser’ı şüpheli bir patlayıcının havaya uçurması sonucu öldüğünü doğruladı.

Ukrayna ise bu iddiaları reddetti.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından dün yapılan açıklamada, Dugina’nın aracının altına bomba düzeneği kurulduğu aktarılarak, “Darya Dugina’nın aracının şoför koltuğu bölümünün alt kısmına bomba yerleştirildiği tespit edildi. Şu anda Rusya Soruşturma Komitesi Adli Birimler Müdürlüğü’nden uzmanların katılımıyla olay yerinde incelemeler devam ediyor. Tamamen yanan araç ise özel bir otoparka çekildi. Ayrıca soruşturma için fizik, kimya, biyoloji ve genetik uzmanları da görevlendirildi. Aracın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre, saldırının önceden planlandığı işlendiği düşünülüyor. Suçu işleyen ve bağlantıda oldukları kişilerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor” sözlerine yer verilmişti.

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