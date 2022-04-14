Rusya Savunma Bakanı Şoygu kalp krizi geçirdi iddiası

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 50'nci gününde devam ederken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Rusya'dan iddialara jet yanıt geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu olarak da bilinen ve Rusya’da önemli bir isim olan Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Rus-İsrailli bir iş insanı, Şoygu’nun Ukrayna’dan gelen son haberlerin ardından kalp krizi geçirdiğini iddia etti.

Son zamanlarda Ukrayna ile ilgili yapılan açıklamalarda ve toplantılarda görünmeyen Şoygu’nun sağlık sorunlarıyla boğuştuğu öne sürüldü.

Leonid Nevzlin, 66 yaşındaki Şoygu’nun ‘doğal nedenlerle meydana gelmesi mümkün olmayan’ ‘büyük bir kalp krizi’ geçirdiğini ve şu anda yoğun bakımda tutulduğunu öne sürdü. Nevzlin, Şoygu’nun Ukrayna’daki son durum nedeniyle Putin ile arasının açıldığını ve ‘başarısızlık’lar sonucu kalp krizi geçirdiğini öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan iddialar yanıt gecikmedi. Telegram hesabından paylaşım yapan Rusya Savunma Bakanlığı, “Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ağır bir kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı, İsrail’de yaşayan Yukos’un eski ortaklarından Leonid Nevzlin tarafından Telegram kanalında yazıldı” haberinin “sahte” olduğu vurgulandı ve “gerçek” haber olarak özetle şu bilgi paylaşıldı: “Dün, 13 Nisan’da, Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı’nın başkanlığında bir toplantıya katıldı. (…) Bu, Ukrayna ve Batı medyasının Şoygu’yu hastane yatırma çabasına girdiği ilk sefer değil. Kalp krizi ve istifasıyla ilgili ‘fake’ bilgileri defalarca yalanladık” denildi.

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