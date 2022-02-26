Rusya tehdit etti: Yaptırımlar devreye girerse, uzay istasyonu ABD veya Avrupa’ya düşebilir

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sürerken, ABD ve AB yaptırımları devreye sokmak için harekete geçti. Yaptırımlara karşı Putin yönetiminden 'aynı şekilde karşılık vereceğiz' sesleri yükseldi. Rusya Uzay Ajansı da yaptırım tartışmalarına katıldı, Uzay İstasyonu'nu ABD veya Avrupa'ya düşürmekle tehdit etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin üçüncü gününde çatışmalar şiddetlenirken, ABD ve AB ülkeleri Rusya’ya yönelik yaptırımlarına her gün bir yenisini daha ekliyor.

Rusya’dan ise bu yaptırım kararlarına karşı ‘tehlikeli’ bir açıklama geldi.

Rus uzay ajansı Roscosmos’un başkanı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonucunda yörüngeden çıkıp Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa’ya düşebileceğini iddia etti.

‘GARANTİSİ YOK’

Yorumlar, ABD başkanı Joe Biden’in “uzay programları da dahil olmak üzere Rusya’nın havacılık endüstrisini zarara uğratacak” yeni yaptırımları duyurmasının ardından geldi.

Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak, “Bizimle işbirliğini engellerseniz, Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) kontrolsüz bir şekilde yörüngeden çıkıp Amerika Birleşik Devletleri’ne veya Avrupa’ya düşmeyeceğinin garantisi yok” dedi.

İstasyonun yörüngesinin ve uzaydaki konumunun Rus yapımı motorlar tarafından kontrol edildiğine dikkat çekti.

“500 TONLUK BİR YAPININ DÜŞME İHİTMALİ….”

Rogozin; “Hindistan ve Çin’e 500 tonluk bir yapının düşme olasılığı da var. Onları böyle bir ihtimal ile tehdit etmek ister misiniz? ISS Rusya üzerinden uçmuyor, dolayısıyla tüm riskler sizleri etkiler. Bunlara hazır mısınız? ” dedi.

Öte yandan, Rusya, Avrupa ile birlikte yürüttüğü uzay çalışmalarını durdurma kararı aldığını açıkladı.

İleri Hava ve Havacılık Okulu’nda Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Profesörü Dr. Wendy Whitman Cobb, “Korkutucu gibi gözükse de, bu hem siyasi sonuçları hem de Rus kozmonotlarını ISS’den güvenli bir şekilde çıkarmanın pratik zorluğu nedeniyle muhtemelen boş bir tehdittir” ifadelerinde bulundu. Ancak Cobb, “Ama işgalin uzay istasyonunun kalan yıllarını nasıl etkileyeceği konusunda endişeliyim”. dedi.

Daha önce de Rusya-Ukrayna geriliminin ardından ISS’te bulunan ABD’li astronot ve Rus kozmonotların birbirlerinden ayrı tutuldukları öne sürülmüştü.

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