Rusya-Ukrayna savaşı… ABD Başkanı Biden’dan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yeni açıklama yaptı. Biden, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Başkanı Biden’ın açıklamalarından satır başları:

* Dünya Putin’e karşı birleşti. Yaptırımlar Rusya’nın ekonomisine zarar verecek. Cumartesi günü yönetimim 200 milyon dolarlık ek bir destek paketi onayladı. ABD yeni güvenlik desteğini 1 milyar dolara çıkarıyor.

* Yeni destek paketi içerisinde aynı zamanda 9 bin yeni sistem de olacak. Aynı zamanda çeşitli silahlar, küçük silahlar, 20 milyon kurşun gibi malzemeler de olacak. Uçaksavar desteğiyle de Ukrayna hava sahasını koruyacak

“BU UZUN VE ZOR BİR MÜCADELE OLABİLİR”

* Bu daha önce görülmemiş bir destek. İnsani yardım uygulamasına da devam edeceğiz. 300 milyon dolarlık insani yardım da sağlıyoruz. Biz de Ukrayna ekonomisini doğrudan finansal destekle destekleyeceğiz.

* Amerikan halkı destek konusunda da sağlam duracaktır. ABD özgürlük güçlerini desteklemeye de devam edecektir. Ancak şunu da söylemem gerekiyor: Bu uzun ve zor bir mücadele olabilir

Biden’ın açıkladığı destek paketinde, 800 uçaksavar sistemi (uzun menzilli dahil), 9 bin anti-zırh sistemi, 7 bin küçük silah (makineli tüfek, pompalı tüfek, bombaatar), 20 milyon mermi ve İHA’lar yer alıyor.

İlginizi Çekebilir Biden yönetimi harekete geçti: 'Kamikaze İHA'lar' Ukrayna'ya gönderilebilir

İlginizi Çekebilir Rusya ve Ukrayna liderleri bir araya gelecek mi? İki ülkeden dikkat çeken açıklamalar

İlginizi Çekebilir Putin'den dikkat çeken açıklama: Ukrayna ile görüşmeye hazırız