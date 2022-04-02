Rusya-Ukrayna savaşı… Biden yönetimi düğmeye bastı, savaşın seyri değişebilir

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri savaş devam ederken ABD Başkanı Biden'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Uzmanlar bu hamlenin savaşın seyrini değiştirebileceği yorumunu yaptı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna’nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrılıkçı grupların oluşturduğu Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’ni resmi olarak tanımasıyla başlayan savaş 1 ayı aşkın bir süredir devam ediyor.

Çatışmalar ve savaşın şiddeti sürerken müzakere masasında görüşmeler de devam ediyor. Fakat New York Times gazetesi, bazı üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde ABD’nin yeni bir hamle içinde olduğunu ortaya çıkardı.

NEDEN SOVYET YAPIMI TANKLAR?

Gazeteye konuşan ABD’li yetkili, Biden yönetiminin müttefiklere “Sovyet yapımı tanklarınızı Ukrayna’ya gönderin” çağrısında bulunduğunu aktardı. Sovyet yapımı tankların tercih edilmesinin sebebi olarak Ukrayna ordusunun bu araçları nasıl kullanmayı bildiği ve adaptasyon sürecinin kolay olması gösterildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de bir süre önce bu yönde bir açıklama yapmıştı.

Böylelikle ABD ilk kez savaşta tankların teslimi konusunda yardımcı olurken, yetkililer tankların kısa bir süre içinde Ukrayna’ya verileceğini belirtti. Kaç tankın gönderileceğinin henüz bilinmediği belirtilirken bu tanklar sayesinde Donbas’taki Rus hedeflerinin uzun menzilli füzelerle vurulabileceği kaydedildi.

New York Times, “Tankların ulaşması savaşta yeni sayfanın açılmasına sebep olabilir. 5 haftadır devam eden savaşta Rus güçleri Ukrayna şehirlerini ve noktalarını havadan vuruyordu” yorumunu yaptı. Rusya, bu hafta yapılan açıklamada Ukrayna’nın doğusuna odaklandıklarını da belirtmişti.

ZELENSKİY SİTEM ETMİŞTİ

Ukrayna lideri Zelenskiy Pazar günü NATO müttefiklerinden tank ve uçak istemiş fakat NATO’nun yavaş hareket ettiğinden şikayet etmişti. Biden’ın geçen hafta Polonya’da Ukraynalı yetkililerle görüşmesinden sonra ise tank talebinde bulunmuştu.

Zelenskiy geçen hafta Batı ülkelerini eleştirmiş ve silah ve tankların transferini “ping-pong”a benzetmişti. Zelenskiy, “Bugün Mariupol’deki askerlerle görüştüm. Keşke 31 gündür bize bir düzine jet ve tank vermek için 31 gün düşünenlerde onların cesaretinin yüzde 1’i olsaydı” dedi.

Öte yandan henüz Batı ülkelerinden tank ve jet alamayan Ukrayna, savaşta Rusya’dan en az 161 tankı ele geçirdi.

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