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Rusya-Ukrayna savaşı: Donetsk’te apartmanı vurdular

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, çatışmaların devam ettiği Donetsk bölgesinde Rus güçlerinin füzesi 5 katlı bir apartmana isabet etti.

Sozcu.com.tr
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Rusya-Ukrayna savaşı: Donetsk’te apartmanı vurdular

24 Şubat’tan beri devam eden Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde çatışmalar, şiddet ve kaos sürüyor…

Sabaha karşı Ukrayna’nın Donetsk bölgesinden korkunç açıklamalar geldi. Bölge Valisi Pavlo Kirilenko, Telegram hesabından açıklamalarda bulundu.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Chasiv Yar kentinde 5 katlı bir apartmana Rus Uragan füzelerinin isabet ettiği belirtildi. Binanın yerle bir olduğunu söyleyen Kirilenko, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yetkililer yıkıntılar altında en az 34 insanın da mahsur kaldığını belirtti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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