Rusya-Ukrayna savaşı… Moskova’nın Bucha iddiaları, uydu görüntüleriyle yalanlandı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 41'inci gününde uluslararası kamuoyu Bucha'da Rus askerlerinin uyguladığı dehşeti tartışıyor... Rusya, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve cesetlerin sonradan yerleştirildiğini iddia etse de Rus askerlerinin çekilmesinden önce çekilen uydu görüntülerinde sokaklara saçılmış cansız bedenler görülüyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgali devam ederken bütün dünya Bucha’dan gelen korkunç görüntüler ve iddiaları konuşuyor… Geçen hafta İstanbul’da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki barış görüşmesi sonrasında Rus yetkililer Kiev ve Çernihiv’deki saldırıları azaltma kararı almış ve bazı bölgelerden çekilmeye başlamıştı.

Fakat Kiev yakınlarındaki Bucha’dan Rus askerlerinin çekilmesi kabus gibi görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Rus askerlerinin ayrılmasının ardından Bucha sokaklarında cesetler saçılırken, bazı noktalarda da toplu mezarlar oluşturulduğu görüldü. Ukraynalı yetkililer Kiev dışındaki bölgelerde ve özellikle Bucha’da en az 410 cansız beden bulunduğunu aktarırken Moskova yönetimi ise iddiaları yalanladı.

Sokak ortasında sivil kıyafetli insanların elleri arkadan bağlı ve yakın mesafeden kafadan vurulmuş olarak bulunması uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırırken, birçok cesette işkence izlerinin olması da dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün yaptığı açıklamada Rus askerlerinin böyle saldırılarda bulunmadığını söylerken, bu cesetleri Ukrayna’nın kasten yerleştirdiğini öne sürmüştü. Fakat ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times ve İngiliz medya kuruluşu BBC elde ettikleri verileri kamuoyu ile paylaştı. New York Times, Rus askerlerinin bölgeden çekilmeden önce çekilmiş uydu görüntülerini paylaştı. Mart ayının başında ve ortalarında çekilen uydu görüntülerinde yol kenarlarında çok sayıda ceset bulunduğu görülüyor.

11 Mart’ta ve 19 Mart’ta çekilen görüntülerde Bucha sokaklarında cansız bedenler olduğu görülüyor. Uydu görüntülerinde çok sayıda cansız beden görülürken o tarihlerde Rus askerlerinin halen bölgede olduğuna dikkat çekildi. New York Times, farklı dönemlerde çekilmiş uydu görüntülerini paylaşarak cansız bedenlerin haftalarca sokaklarda kaldığını aktardı.

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