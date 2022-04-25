Rusya-Ukrayna savaşı… Putin’in sevgilisine yaptırım yolda

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 61 gündür devam ederken, ABD medyasından dikkat çekici bir iddia geldi... Washington yönetiminin, Rus lider Putin'in "gizli kız arkadaşı" olan Alina Kabaeva'ya yaptırımı gündemine aldığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’tan beri Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Wall Street Journal’dan dikkat çekici bir iddia geldi.

Gazete, Washington yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Putin’in kız arkadaşı olduğu iddia edilen 39 yaşındaki Alina Kabaeva’ya yaptırımı gündemine aldığını yazdı. Gazeteye konuşan yetkililer ve kaynaklar, Rusya ile ABD arasındaki gerilimin tırmanmasından endişe ederek bu yaptırımı beklettiğini söyledi.

Öte yandan gazeteye konuşan yetkililer, Kabaeva’nın Putin’in ülke dışındaki servetini ve malvarlığını elinde tuttuğunu düşünürken, bu tür bir yaptırım kararının Putin’e “kişisel” bir saldırı olacağını da açıkladı. Putin’e kişisel bir saldırı olması durumunda da iki ülke arasındaki gerilimin çok kısa bir sürede tırmanmasından endişe ediliyor.

Wall Street Journal’a konuşan yetkililer, 69 yaşındaki Putin’in kız arkadaşı olduğu iddia edilen 39 yaşındaki Kabaeva’nın isminin yaptırım listesinden son dakikada silindiğini aktardı. Fakat bazı ABD’li yetkililer, Kabaeva’ya yaptırımın halen masada olduğunu açıkladı. ABD istihbaratı ise Kabaeva ve Putin’in birlikte 3 çocuğu olduğunu öne sürdü.

Öte yandan Batılı yetkililer Kabaeva’nın Kremlin’deki güç dengesinin neresinde olduğunu tam olarak bilemediklerini açıklarken, genç kadının İsviçre’de Cenevre yakınlarında yüksek duvarlı ve lüks bir malikanede yaşadığını açıkladı. Bu malikanede Putin’in yakınlarının helikopterle girip çıktıkları da istihbarat raporlarında yer aldı. Fakat Kabaeva’nın burada çok nadiren görüntülendiği de belirtildi.

NİŞANLANDIKLARINI YAZAN GAZETE KAPATILDI

Ukrayna hükümeti de savaşın başlamasından bu yana Kabaeva’ya yaptırım uygulanması gerektiğini açıklamış ve İsviçre’nin genç kadını sınır dışı etmesini istemişti. Fakat İsviçre hükümeti konuyla ilgili bir adım atmamıştı.

2008 yılında bir Rus gazetesi ikisinin nişanlandığına dair bir haber yayınlamış fakat bu haberin yalanlanmasından kısa bir süre sonra gazete kapatılmıştı. Kabaeva ve ailesinin iki ev, 6 apartman dairesi ve çok geniş toprağı olduğu da kayıtlara geçti.

Öte yandan Kabaeva’nın Putin ile 2015’te İsviçre’de ilk çocuklarını yaptığı ve 2019’da da ikiz çocukları olduğu öne sürülmüş fakat Putin bu iddiaları sözcüsü aracılığıyla yalanlamıştı.

BOŞANMASININ SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLİYOR Putin’in kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Kabaeva'nın emrinde bir Maybach limuzin filosu olduğu ve Moskova'daki seyahatlerinde üst düzey güvenlikler tarafından korunduğu biliniyor.Kabaeva, 2 Olimpiyat madalyası, 14 Dünya Şampiyonası madalyası ve 25 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en madalyalı jimnastikçilerinden biri olarak tanınıyor. Sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Kabayeva, Putin’in partisinden milletvekili seçilmişti. Birçok Rus, Putin'in iki yetişkin kızının annesi olan 62 yaşındaki eski First Lady Lyudmila ile evliliğinin dağılmasının nedeni olarak Kabaeva'yı görmüştü. Putin'in iyi ilişkiler sürdürdüğü komşu ülke Belarus'un lideri Alexander Lukashenko, Putin'in boşanma kararının Kabaeva'nın ‘cumhurbaşkanına baskı yapması' nedeniyle çıktığını ima etmişti. İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Putin'in sevgilisi yıllar sonra ortaya çıktı