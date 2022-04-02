Rusya-Ukrayna savaşında son durum… Putin’i zora sokacak gelişme

Rus ordusu, Ukrayna’nın batı bölgesi Hmelnitskiy’de yer alan Shepetivka kentini vurdu. Bölgeden büyük bir patlamanın meydana geldiği duyuruldu. Harkov bölgesindeki Balakliya şehrinde ise bölge hastanesi hedef alındı. Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Malyar ise Kiev bölgesinin tamamen Rus ordusundan temizlendiğini duyurdu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Kiev bölgesinin tamamen Rus ordusundan temizlendiğini belirterek, “Irpin, Bucha, Gostomel ve tüm Kiev bölgesi Rus ordusundan temizlendi” ifadelerini kullandı.

“HABER VERMEKTEN MUTLUYUM”

Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Markuşin'de bölgenin düşman askerlerinden arındırıldığını duyurarak, “Kiev bölgesinin tamamen Rus işgalcilerden temizlendiğini haber vermekten mutluyum. Şimdi en önemli görevimiz altyapı çalışmalarını, elektrik noktalarını, suyu, kanalizasyonu ve gazı onarmak. Personeller çalışmalarına başladı ve Pazartesi gününden itibaren onarım çalışmaları başlayacak” dedi.

BÜYÜK PATLAMA OLDU

Öte yandan Rus birlikleri, Ukrayna'nın Hmelnitski bölgesinde yer alan Shepetivka kentinde yine bir akaryakıt deposunu hedef aldı. Saldırının ardından bölgede büyük bir patlama meydana gelirken Hmelnitski Valisi Sergey Gamaliy, kentte meydana gelen patlamaları doğruladı.

“FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜ PAYLAŞMAYIN”

Gamaliy yaptığı açıklamasında bölge sakinlerine seslenerek, “Sayın Shepetivka sakinleri. Rica ediyorum sakinliğinizi koruyun ve evlerinizde kalın. Olay yerinden fotoğraf ve görüntü paylaşmayın” ifadelerini kullandı.

HASTANEYİ VURDULAR

Öte yandan Rus ordusu Harkov bölgesindeki Balakliya şehrinde bulunan bölge hastanesini vurdu. Harkov Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırının yapıldığı Balakliya Bölge Hastanesindeki 70 hastanın ve sağlık personelinin acil tahliye beklediği bildirildi.

“BU SAVAŞ SUÇUDUR”

Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, “İşgalciler Balakliya bölge hastanesine saldırdı ve saldırıda hastanenin bir bölümü zarar gördü. 70 hasta ve sağlık personeli acil tahliye bekliyor. İnsanları kurtarmak için her şeyi yapıyoruz. Bu, Harkov halkına karşı işlenen bir savaş suçudur. Balakliya, Harkov bölgesinin işgal altındaki ve Belediye Başkanı'nın işgalcilerin safına geçtiği şehirdir. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni suçlamak adına sivil vatandaşlara yönelik bilinçli saldırılar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov bugün Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında açıklamalar yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rusya yanlısı Luhansk ayrılıkçılarının Ukrayna ordusunun mevzilerine karşı saldırılar başlattığını ifade ederek şunları söyledi;

*Ukrayna 57. Motorlu piyade taburu mevzilerine yönelik Luhansk Halk Cumhuriyeti askeri birimleri tarafından karşı saldırılar gerçekleştirildi. 30 kadar milliyetçi ve 5 zırhlı araç imha edildi.

*Bugün öğleden sonra Lozova ve Pavlohrad tren istasyonları bölgelerinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeler imha edildi. Ukrayna tarafından, Donbass Bölgesi'ndeki Ukrayna birliklerinin güçlendirilmesi için zırhlı araçlar, mühimmat ve yakıt gönderildi.

DEVRE DIŞI BIRAKILDI

*Poltava bölgesindeki Mirgorod askeri havaalanı devre dışı bırakıldı. Kamufle edilmiş park alanlarında bulunan çok sayıda Ukraynalı savaş helikopteri, bir uçak, yakıt deposu ve hava saldırılarında kullanılan silahların depoları imha edildi.

28 ASKERİ TESİS İMHA EDİLDİ

Rus ordusunun operasyonları sırasında Ukrayna'ya ait 28 askeri tesisin imha edildiğini belirten Sözcü Konaşenkov, “Bugün Rus Hava Savunma Kuvvetleri'nin operasyonel-taktik havacılığı, Ukrayna’nın 28 askeri tesisini vurdu. Bunlar arasında 2 roket ve topçu silah ve mühimmat deposu, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 23 askeri teçhizat toplama alanı imha edildi. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 125 uçak ve 88 helikopter, 381 insansız hava aracı, bin 888 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 205 çok namlulu roket sistemi, 793 top ve havan topu, bin 771 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

100’A YAKIN PARALI ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Konaşenkov ayrıca geçtiğimiz Perşembe günü Rus ordusu tarafından Harkov kentine İskender füzeleri ile yapılan saldırılarda, Kiev'e çalışan 100'e yakın milliyetçi ve paralı askerin öldürüldüğünü aktardı.

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