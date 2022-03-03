Abone Ol

Rusya, Ukrayna’da petrol rafinerisini vurdu

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu.

Yayınlanma: 13:00 - 03 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sekizinci gününde Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusyanın Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.10 sıralarında Rusyanın petrol rafinerisini vurduğunu, çıkan yangına müdahale edildiğini bildirdi. Can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Bir devir kapanıyor mu? Küresel şirketler bir bir çıkıyor... İşte Rusya'yı terk eden devler İlginizi Çekebilir Bir devir kapanıyor mu? Küresel şirketler bir bir çıkıyor... İşte Rusya'yı terk eden devler Putin'in kellesini getirene 1 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu İlginizi Çekebilir Putin'in kellesini getirene 1 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu Savaşa doğanlar: Kiev'deki doğum hastanesi kuşatma altında çalışmaya devam ediyor İlginizi Çekebilir Savaşa doğanlar: Kiev'deki doğum hastanesi kuşatma altında çalışmaya devam ediyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD Dolar Ekonomi Ford Putin Rusya Ukrayna Vladimir Putin