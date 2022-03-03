Rusya, Ukrayna’da petrol rafinerisini vurdu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sekizinci gününde Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusyanın Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.10 sıralarında Rusyanın petrol rafinerisini vurduğunu, çıkan yangına müdahale edildiğini bildirdi. Can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.