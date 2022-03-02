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Rusya’da savaş karşıtı anne ve çocuklar gözaltına alındı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında "bu kadarı da olmaz" denilen şeyler gerçek oluyor... Moskova'da polisler savaş karşıtı eylem yapan 2 anne ve 5 çocuğu gözaltına aldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:03 - 02 Mart 2022 Güncellenme:
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Rusya’da savaş karşıtı anne ve çocuklar gözaltına alındı

Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının en çok protesto edildiği Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus polisi, savaş karşıtı protestocuları gözaltına almaya devam ediyor.

İki ülkenin savaşmamasını isteyen çocuklar gözaltına alındı.

Moskova’da Ekaterina Zavizion ve Olga Alter isimli 2 anne, Sonya, David, Matvey, Liza ve Gosha isimli çocuklarını da alarak Ukrayna Büyükelçilik binası önüne gitmek istedi.

Elinde, “Savaşa hayır” yazan renkli bir pankart olan çocuklar anneleriyle birlikte gözaltına alındı.

En küçüğü 7, en büyüğü 11 yaşında olan çocuklar “Savaşa hayır” yazılı pankartlar taşıyarak, Büyükelçilik binası önüne çiçek bıraktı. Bu sırada çevrede güvenlik önlemleri alan Rus polis ekipleri, 2 anne ve 5 çocuğu gözaltına alarak ekip araçlarına bindirdi.

Karakola götürülen kadınlar ve çocuklar, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Olay Rusya’da büyük tepki toplarken, Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan ise henüz olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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