Abone Ol

Rusya’da zincirleme trafik kazası: 16 ölü

Rusya'da meydana gelen zincirleme kazada, yolcu taşıyan bir minibüsün iki tırın arasında kalması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rusya’da zincirleme trafik kazası: 16 ölü

Rusya’nın Ulyanovsk bölgesinin Nikolaevsky kentinde içerisinde 20 kişi bulunan minibüs otoyolda seyir halindeyken önündeki tıra arkadan çarparken, arkadan gelen başka bir tır da duramayarak minibüse çarptı.

İki tırın arasında ezilen minibüsteki 16 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, 2 tır sürücüsünün ise kazadan hafif yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

Zincirleme trafik kazasının ardından otoyol bir süre trafiğe kapatılırken, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından otoyol kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı. Trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'de trafik kazaları: 20 can kaybı, çok sayıda yaralı var İlginizi Çekebilir Mardin'de trafik kazaları: 20 can kaybı, çok sayıda yaralı var

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster