Rusya’dan ABD’ye yaptırım: Kamala Harris ve Mark Zuckerberg de listede…
Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in de aralarında bulunduğu 29 ABD’li ile 61 Kanadalı isme yaptırım kararı aldı.
ABD Başkanı Biden’ın Rusya’ya yaptırım uyguladıklarını açıklamasının ardından bir hamle de Rusya’dan geldi.
Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Pentagon Sözcüsü John Kirby ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.
BIDEN YAPTIRIM KARARINI AÇIKLAMIŞTI
ABD Başkanı Joe Biden, bugün Rusya'ya yeni yaptırımların hayata geçirileceğini açıkladı. “Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya ağır bedel ödedi” diyen ABD Başkanı, bundan böyle ABD limanlarına Rus bayraklı gemilerin kabul edilmeyeceğini duyurdu.