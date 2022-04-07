Rusya’dan açıklama: Ukrayna yeni bir barış taslağı sundu ama…

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Lavrov, "Ukrayna yeni bir müzakere taslağı gönderdi ama bu İstanbul'da sunulan taslakla farklı" dedi.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşında barış görüşmeleri de ağır aksak ilerlerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan açıklamalar geldi… Rus haber ajanslarının aktardığı ve Reuters gibi uluslararası haber ajanslarının da “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberlerde Moskova ile Kiev arasındaki barış görüşmelerinin detayları paylaşıldı.

Lavrov, Kiev’den çarşamba günü yeni bir taslak anlaşma metni geldiğini söylerken, “Ukrayna’nın hazırladığı taslak metin, İstanbul’da sunulan taslak metinden farklıydı. Ukrayna’nın taslak metninde Putin ve Zelenskiy’nin olası görüşmesinde Kırım ve Donbas’ın görüşülmesi öneriliyor. Bu plan kabul edilemez” dedi.

Putin’in en güvendiği isimlerin başında gelen Lavrov, “Rusya, Ukrayna ile görüşmelere devam edecek ve kendi taslak anlaşma metnini savunacak. Ukrayna, görüşmeleri baltalamaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

İki ülke arasında arabuluculuk çabalarına ağırlık veren Türkiye, Mart ayının başındaki Antalya zirvesinden sonra geçen hafta Ukrayna ve Rusya heyetlerini İstanbul’da bir araya getirmişti. Görüşmelerde taraflar taleplerini tekrar sıralarken, görüşme sonrasında Rusya iyi niyet göstergesi olarak bazı bölgelerde saldırıların boyutunu azaltacağını açıklamıştı.

Fakat Rusya’nın Kiev yakınlarındaki kasabalardan çekilmesiyle birlikte Bucha’da çok sayıda sivilin cansız bedeninin sokaklara saçılması hem Kiev’in hem de uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti.

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