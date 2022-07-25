Rusya’dan çarpıcı iddia: Ukrayna, Rus pilotlara para ve AB vatandaşlığı vaat etti

Rusya’nın Ukrayna işgali 152. güne girerken Moskova, ilginç bir iddiayı ortaya attı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı askeri operasyon uluslararası gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

Son olarak Rusya'dan 152 gündür devam eden savaşla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Rus devletine bağlı RT kanalı, Ukraynalı ajanların Rusya'nın savaş uçaklarına el koymak için Rus pilotlara para ve hatta AB vatandaşlığı teklif ettiğini öne sürdü.

Rus istihbaratına dayandırılan habere göre, Ukrayna savaşın başında Rus ordusunun elindeki askeri araçların bir listesini hazırlayarak bunları ele geçirmek için bir plan yaptı. Savaş uçaklarını, helikopterleri ve tankları ele geçirmeye çalışan Ukrayna, bu araçları teslim eden Rus askerlere de 1 milyon dolara kadar ödül önerdi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi de (FSB) Ukrayna'nın Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştığını ancak olayın engellendiğini açıkladı. FSB tarafından yapılan açıklamada, “Federal Güvenlik Servisi, NATO özel servisleri tarafından denetlenen Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü’nün Rus Havacılık Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarını kaçırmak için yürüttüğü operasyonu ortaya çıkardı ve durdurdu” denildi.

AVRUPA’DA RAHAT YAŞAM VAADİ

Ukrayna, özellikle de savaş uçakları için Rus pilotların peşine düştü, onları dijital yollarla takip etti. RT kanalına konuşan bir Rus pilot, ilk başta önerilen para ödülünün şaka olduğunu sandığını, ancak ciddi olduklarını anladığında Rus istihbaratına haber verdiğini söyledi. Ukrayna'yı destekleyen Avrupalı yetkililerin de kendisiyle beraber diğer pilotlara “Avrupa'da rahat bir hayat” vaadinde bulunduğunu anlatan Rus yetkili, Ukrayna istihbaratının da kendilerine inandığını ve ordunun savunma planıyla ilgili bazı gizli bilgileri bile paylaştığını savundu.

‘DİĞER ASKERLERİ İLAÇLA UYUTMA’ ÖNERİSİ

RT, Ukrayna istihbaratının savaş uçağı kullanmayı bildiğini videoyla kanıtlayan Rus askerlerine de 4 bin ila 7 bin dolar para ödediği iddiasına haberde yer verdi.

Pilotlara uçakları kaçırırken diğer Rus askerleri yüksek dozda bayıltıcı etkiye sahip klonidin ilacıyla uyutmalarını tavsiye ettiği de öne sürüldü.

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